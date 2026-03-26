神奈川県庁（資料写真）神奈川県は物価高騰対策事業として、キャッシュレスと紙の商品券の双方でお得に買い物が楽しめる「かながわトクトクキャンペーン！」を始める。キャッシュレス版の還元総額は１８０億円分で、決済時に支払額の一部をポイント還元する仕組みで、県のポイント還元事業としては通算４回目。紙版は５月中旬、キャッシュレス版は早ければ６月下旬にも利用が始まる。県は２０２５年度一般会計補正予算に事業費