年度末で仕事が忙しく、疲労を感じている人は多いと思います。ボーっとする時間が増えたり、人と話すのがおっくうに感じたりしませんか。実はその症状、心が発している注意信号かもしれません。緊張状態が続いた場合の精神面への影響や、すぐにできるリフレッシュ方法について、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。【要注意】「えっ…」これが心が疲れている“危険サイン”です！Q.仕事が忙しくて気が休まらないと感