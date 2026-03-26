チャンネル登録者数318万超のYouTuber「チャンネルがーどまん」元メンバーのMYさんが、2026年3月23日にYouTubeを更新。チャンネルがーどまんを脱退したことについて語った。「リーダーとして先頭を走ってくれてました」感謝の言葉もチャンネルがーどまんをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが3月17日、Xで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿した。3月18日にはチャンネルがーどまんを更新し、がーどまんさんと、メンバーやス