チャンネル登録者数318万超のYouTuber「チャンネルがーどまん」元メンバーのMYさんが、2026年3月23日にYouTubeを更新。チャンネルがーどまんを脱退したことについて語った。

「リーダーとして先頭を走ってくれてました」感謝の言葉も

チャンネルがーどまんをめぐっては、リーダーのがーどまんさんが3月17日、Xで「メンバーが僕以外辞めました」と投稿した。

3月18日にはチャンネルがーどまんを更新し、がーどまんさんと、メンバーやスタッフが激しく口論する様子を公開。メンバーのMYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんが脱退したことが明かされた。

MYさんが3月23日に公開した動画では、がーどまんさんに「この10年間、リーダーとして先頭を走ってくれてました。本当に感謝してます。ありがとうございます」と感謝しつつ、「動画上ではあまり詳しいことは言えないんですが、これ以上一緒に続けていくのは難しいと思いました」と明かした。

MYさんはがーどまんさんに借金があるといい、「返すべきものはしっかり弁護士と相談をして返済していきたい」と語った。

「本気で魂と魂でぶつかってっていうのを期待してた」

口論の動画には「（がーどまんさんに対する）リンチみたいな構図」とのコメントが寄せられたという。MYさんは、「長いこと裏方で支えてくれてた子」が「限界のタイミングが来てしまって」、チャンネルがーどまんから離れる決断をしたことを明かし、こう説明した。

「そのぐらいでかいことが起きるんやったら、今まで言われへんかったりとか言いづらかった分、これをチャンスじゃないけど、会社の雰囲気を変えるために話し合いをしたらいいなと思って」「本気で魂と魂でぶつかってっていうのを期待してたんですけど」

がーどまんさんにメンバーらで強く意見することは、「10年間一回もあんなことしたことない」といい、「わかってほしいのは、ほんまにそうせえへんとあかんとこまで来てる」と語った。

MYさんは最後に、「今まで応援してくださったファンの皆様、関係者の方々、ご心配とご迷惑をおかけして本当に申し訳ございませんでした。そして、がーどまん、10年間本当にありがとうございました」と頭を下げた。