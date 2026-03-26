介入当日に5円前後と大きく円高に戻す＝2022年 今回の円安局面で、日本の通貨当局が最初に米ドル売り・円買い介入に動いたのは2022年9月22日だった。この年はそれから約1ヶ月後の10月21、24日も同じく米ドル売り・円買い介入を行い、151円で米ドル高・円安を止めて反転させることに成功した（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の日足チャートと為替介入（2024年4～7月） 出所：マネックストレーダーFX