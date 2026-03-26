右足の蜂窩（ほうか）織炎でリハビリ中のソフトバンク・正木が、右足に包帯を巻いた姿でみずほペイペイドームを訪れて上半身の筋力トレーニングなどを行った。20日に患部の手術を受けて24日に退院。17日の中日戦で逆転1号3ランを放った直後の離脱となり「悔しいけど、なってしまったことは仕方がない。ケガしたわけではない。早く戻ってこられるようにしたい」と語った。