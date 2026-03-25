お笑い芸人のもう中学生（43）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』生放送SP（後7：00）に出演。埼玉・西武園ゆうえんちからの生放送で結婚報告した。放送後、自身のXでも結婚を改めて報告し、お相手は長野県で出会った「恵理さん」であると明かした。【写真】直筆のしっかりした文字で！結婚を報告したもう中学生もう中学生は番組で「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」