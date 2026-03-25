もう中学生、Xでも結婚を報告 お相手は地元・長野県の「恵理さん」直筆で「家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方」
お笑い芸人のもう中学生（43）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』生放送SP（後7：00）に出演。埼玉・西武園ゆうえんちからの生放送で結婚報告した。放送後、自身のXでも結婚を改めて報告し、お相手は長野県で出会った「恵理さん」であると明かした。
【写真】直筆のしっかりした文字で！結婚を報告したもう中学生
もう中学生は番組で「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」と報告。「もう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、「結婚しました」と報告。有吉弘行と佐藤栞里が「ホントに？」「もう中さんが！？」と驚く中、「結婚いたしました」と明かした。
ここで、とにかく明るい安村が「（もう中学生に内緒で妻を）連れてきました！」とサプライズ演出し、安村の隣には後ろ姿の女性が。もう中学生は「えっ、ホントに!?」「来るなんて言ってなかった」と驚きをみせ、特効の中、奥さんを迎えに行くことに。ところが「違います、間違えています」とまさかの別人ドッキリ。「エリさんじゃない」「結婚は本当です。（でも）これは奥さんじゃない」と混乱するなか、「エリさんと結婚しました」と改めて報告。有吉と佐藤は「おめでとう、お幸せにね」と祝福した。
放送後、もう中学生はXでも「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていただきました!!!」と報告。画像では「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と伝えた。
「家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」と紹介し「これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと過程を築いてゆきます」と決意をつづった。
続けて「みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。今まで以上にきちんとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願い致します」と結んだ。
もう中学生は、1983年2月14日生まれ、長野県出身。NSC東京7期生。バラエティー番組をメインに、映画の声優などでも活動している。
【写真】直筆のしっかりした文字で！結婚を報告したもう中学生
もう中学生は番組で「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」と報告。「もう1つ大切な報告したいことがあります」と前置きし、「結婚しました」と報告。有吉弘行と佐藤栞里が「ホントに？」「もう中さんが！？」と驚く中、「結婚いたしました」と明かした。
放送後、もう中学生はXでも「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていただきました!!!」と報告。画像では「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と伝えた。
「家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」と紹介し「これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと過程を築いてゆきます」と決意をつづった。
続けて「みなさまからいつもいただいているスペシャルなパワー、たくさんの応援やエール、そしてお笑いをくださり、本当にありがとうございます。今まで以上にきちんとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願い致します」と結んだ。
もう中学生は、1983年2月14日生まれ、長野県出身。NSC東京7期生。バラエティー番組をメインに、映画の声優などでも活動している。