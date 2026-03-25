7人組グループ・Travis Japanの中村海人が、4月1日発売のムック『CHEER（チア） Vol.68』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。【写真】河合郁人＆佐々木大光が奮闘するBLUEチームインタビューでは4月15日にCDとしてリリースされる「陰ニモ日向ニモ」について、「ファンのみなさんがかたちとして手に取ることができることを喜んでいるのを見るとうれしいですし、感謝ですね。でも、だからといってデジタルシングルとの違いが