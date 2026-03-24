上西怜のコスプレ写真集（4月2日（木）発売）のタイトルが『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』に決定し、表紙と先行カット第2弾、特典写真が公開された。 『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』 『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』全身タペストリー 表紙に選ばれたのは、配信者風のコスプレカット。ヘッドセットを首にかけ、モニターの光に照らされた瞳がこちらを真っすぐに見つ