上西怜のコスプレ写真集（4月2日（木）発売）のタイトルが『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』に決定し、表紙と先行カット第2弾、特典写真が公開された。

『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』

『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』全身タペストリー

表紙に選ばれたのは、配信者風のコスプレカット。ヘッドセットを首にかけ、モニターの光に照らされた瞳がこちらを真っすぐに見つめる一枚は、日常の延長線上にあるような親密がありつつも、どこか幻想的でサイバーな雰囲気。

そして本編から厳選された先行カットは、大胆でインパクトのあるチャイナ、クールな男装姿、弾ける笑顔で銭湯で働く女の子と、同一人物とは思えないほどの変貌ぶりを見せている。

上西はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務め、大好きなコスプレをテーマにした『#れーちゃんこれくしょん』を連載中。写真集の編集・制作は『S Cawaii!』が担当。写真集では王道のバニーガールやチャイナはもちろん、アニメから飛び出したようなファンタジックな衣装も。指先の角度や表情、立ち振る舞いに至るまで、それぞれの世界観に没入して撮影された。

オンライン書店での購入者には、コスプレ写真集の未公開カットを用いたトレカをプレゼント。全5種類ランダムで1冊につき1枚封入される（どのオンライン書店も絵柄は5種同じ）

また、インフォスクエアでは限定版として、全身タペストリー（1200mm×650mm）付きでも販売される。

＜プロフィール＞

じょうにし・れい

2001年5月28日生まれ。滋賀県出身。S Cawaii!レギュラーモデル。2025年4月までNMB48のメンバーとして活動。趣味はアニメ・ゲーム・コスプレ・カフェ巡り。2025‐26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダー。

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書誌情報

『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』

価格：3,300円(税込)

発売：2026年4月2日（木）

判型：A4

頁数：96p

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

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