【モデルプレス＝2026/03/24】女優の飯島直子が3月23日、自身のInstagramを更新。昼寝前の自炊の食卓を公開した。【写真】50代月9女優「1人分にちょうどよい量」目玉焼きなど家庭的な自炊メニュー◆飯島直子、昼寝前の食卓公開飯島は「きのう、巡業先の北海道苫小牧から帰ってきました」と報告し「そんなこんな昨夜は早々に床につきまさかの12時間睡眠 見た目中年 中身若者 まだまだイケるな」と帰宅後についてコメント。「そんな