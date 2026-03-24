飯島直子、昼寝前の自炊メニュー公開「1人分にちょうどよい量」「ごはんが進みますね」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】女優の飯島直子が3月23日、自身のInstagramを更新。昼寝前の自炊の食卓を公開した。
【写真】50代月9女優「1人分にちょうどよい量」目玉焼きなど家庭的な自炊メニュー
飯島は「きのう、巡業先の北海道苫小牧から帰ってきました」と報告し「そんなこんな昨夜は早々に床につきまさかの12時間睡眠 見た目中年 中身若者 まだまだイケるな」と帰宅後についてコメント。「そんなこんなで、たまご二個 冷凍ごはん二杯食べ 昼寝にはいりたいと思います」と記し、ベーコンのソテーが添えられた目玉焼き2個にご飯、味噌汁に「食べるラー油きのこ」などご飯のお供が2瓶並んだ昼寝前の食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「シンプルで美味しそう」「1人分にちょうどよい量」「ごはんが進みますね」「ご飯2杯すごい」「たっぷり寝てたくさん食べて健康的」「食欲そそられる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】50代月9女優「1人分にちょうどよい量」目玉焼きなど家庭的な自炊メニュー
◆飯島直子、昼寝前の食卓公開
飯島は「きのう、巡業先の北海道苫小牧から帰ってきました」と報告し「そんなこんな昨夜は早々に床につきまさかの12時間睡眠 見た目中年 中身若者 まだまだイケるな」と帰宅後についてコメント。「そんなこんなで、たまご二個 冷凍ごはん二杯食べ 昼寝にはいりたいと思います」と記し、ベーコンのソテーが添えられた目玉焼き2個にご飯、味噌汁に「食べるラー油きのこ」などご飯のお供が2瓶並んだ昼寝前の食卓を公開した。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「シンプルで美味しそう」「1人分にちょうどよい量」「ごはんが進みますね」「ご飯2杯すごい」「たっぷり寝てたくさん食べて健康的」「食欲そそられる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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