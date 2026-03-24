京阪電気鉄道が運営する「ひらかたパーク」が、3月25日から関西地区で新CM「この世にアトラクションがあるかぎり」篇の放映を開始します。出演はもちろん、「超ひらパー兄さん」で“園長”こと岡田准一さんです。……なのですが、今回ばかりはその使い方があまりにも絶妙です。いや、絶妙というより、いつも以上に振り切れています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】何が“振り切れている”かというと、今回