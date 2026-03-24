俳優でタレントの照英（51）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅のトレーニングルームを公開した。照英は「モーニング筋トレ」と書き出し、自宅のトレーニングルームで腕組みをした自身の姿をアップ。「自宅のトレーニングルームで、コツコツ継続する…これ大事！」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「やば！」「スゲー」「仕上がってますね〜」「やっぱりこの筋肉を維持できるトレーニングルームがあるとは