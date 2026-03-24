歌手の和田アキ子、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおによるTBS系の新番組『アッコとジャンボ』が、4月7日深夜からスタートする（毎週火曜深0：56）。和田といえば、冠番組『アッコにおまかせ！』が3月をもって40周年という節目で幕を閉じるが、4月からは深夜に時間を移し、異色タッグでの“新番組”が爆誕する。【写真】「2人ともかわいい」和田アキ子と姪の和田彩加さんの2ショット和田とジャンボという、身体も存