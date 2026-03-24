和田アキ子、4月からTBS“火曜深夜”で新番組 レインボー・ジャンボと異色タッグ爆誕【コメント全文】
歌手の和田アキ子、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおによるTBS系の新番組『アッコとジャンボ』が、4月7日深夜からスタートする（毎週火曜 深0：56）。和田といえば、冠番組『アッコにおまかせ！』が3月をもって40周年という節目で幕を閉じるが、4月からは深夜に時間を移し、異色タッグでの“新番組”が爆誕する。
【写真】「2人ともかわいい」和田アキ子と姪の和田彩加さんの2ショット
和田とジャンボという、身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいきがちな街の“隠れた名店”を探しながらお散歩する「ワンダージャンボ街ブラバラエティー」となっている。
スタジオを飛び出し、名所を舞台に芸歴58年目のアッコが喜怒哀楽全開で大暴れ。忖度なしにズバズバ話す2人のコンビネーションにも注目だ。
■和田アキ子
めちゃくちゃ楽しみです！芸歴58年目でバラエティでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので、何が起こるかわからない！ この番組でいろんなところに行きたいね。ジャンボとは今回、初対面でどんな子かわからないのでそこも楽しみよ。深夜にほっこり見られる番組にしたいね。
■ジャンボたかお
オファー頂いた時は、ドッキリだと思いました。先日、初のロケで目の前に初生アッコさんが居ました。今でもドッキリだと思ってます。
【写真】「2人ともかわいい」和田アキ子と姪の和田彩加さんの2ショット
和田とジャンボという、身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいきがちな街の“隠れた名店”を探しながらお散歩する「ワンダージャンボ街ブラバラエティー」となっている。
■和田アキ子
めちゃくちゃ楽しみです！芸歴58年目でバラエティでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので、何が起こるかわからない！ この番組でいろんなところに行きたいね。ジャンボとは今回、初対面でどんな子かわからないのでそこも楽しみよ。深夜にほっこり見られる番組にしたいね。
■ジャンボたかお
オファー頂いた時は、ドッキリだと思いました。先日、初のロケで目の前に初生アッコさんが居ました。今でもドッキリだと思ってます。