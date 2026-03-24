女優の佳那晃子（かな・あきこ、本名関田祐子＝せきた・ゆうこ）さんが21日、尿路感染症のため静岡県東伊豆町の病院で死去した。70歳。東京都出身。親族で密葬する。喪主は夫で大学講師の源高志（みなもと・たかし、本名関田俊＝せきた・たかし）さん。2013年1月にくも膜下出血で倒れ、13年以上ほぼ寝たきりの入院生活だった。今月に入り急激に容体が悪化し、夫が見守る中、息を引き取った。佳那さんはヌードも辞さない妖艶な