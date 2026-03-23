【モデルプレス＝2026/03/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2026」（毎週月曜21時〜）が、3月23日の放送をもって完結。参加する男女13人の恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞【写真】「今日好き」成立でハグ 美男美女カップルが誕生◆「今日好き」卒業編2026「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役