日本最古の遊園地・浅草花やしきで、ドムドムハンバーガーとのコラボイベント『ドムドム×花やしき2026』が、4月1日から4月26日まで開催される。期間限定メニューや園内企画を展開する。【写真】ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー注目は、浅草花やしき店限定で販売される『パンダカーバーガー』。人気アトラクション「パンダカー」をイメージしたオリジナル商品で、ジューシーなダブルパティと濃厚チーズを組み合わせ