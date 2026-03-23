『ドムドムハンバーガー』花やしきで限定バーガー “パンダカー”再現メニューが登場
日本最古の遊園地・浅草花やしきで、ドムドムハンバーガーとのコラボイベント『ドムドム×花やしき2026』が、4月1日から4月26日まで開催される。期間限定メニューや園内企画を展開する。
【写真】ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー
注目は、浅草花やしき店限定で販売される『パンダカーバーガー』。人気アトラクション「パンダカー」をイメージしたオリジナル商品で、ジューシーなダブルパティと濃厚チーズを組み合わせた食べ応えのある一品となっている。シャキッとしたレタスがアクセントとなり、見た目のかわいらしさと力強い味わいを両立させた。価格は880円（税込）で、購入者には「どむぞうくんカード」（全16種）がランダムで1枚プレゼントされる。
イベント期間中はこのほか、園内を巡りながら楽しめる「ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー」や、縁日企画「マルハナ縁日」にコラボ限定景品が登場。さらに限定装飾やグッズ販売など、遊園地全体でコラボレーションを体感できる内容となっている。
また、オリジナルどむぞうくんとラリー、ノベルティがセットになったスペシャルチケットも用意され、3月24日正午から数量限定で追加販売される。
昭和に誕生したハンバーガーチェーンと、江戸時代にルーツを持つ遊園地という“日本最古”同士のコラボレーションとなる。
【写真】ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー
注目は、浅草花やしき店限定で販売される『パンダカーバーガー』。人気アトラクション「パンダカー」をイメージしたオリジナル商品で、ジューシーなダブルパティと濃厚チーズを組み合わせた食べ応えのある一品となっている。シャキッとしたレタスがアクセントとなり、見た目のかわいらしさと力強い味わいを両立させた。価格は880円（税込）で、購入者には「どむぞうくんカード」（全16種）がランダムで1枚プレゼントされる。
また、オリジナルどむぞうくんとラリー、ノベルティがセットになったスペシャルチケットも用意され、3月24日正午から数量限定で追加販売される。
昭和に誕生したハンバーガーチェーンと、江戸時代にルーツを持つ遊園地という“日本最古”同士のコラボレーションとなる。