プレミアリーグ 25/26の第31節 ニューカッスルとサンダーランドの試合が、3月22日21:00にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（F