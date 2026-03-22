プレミアリーグ 25/26の第31節 ニューカッスルとサンダーランドの試合が、3月22日21:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）、ノア・サディキ（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ニューカッスルのニック・ウォルトメイド（FW）のアシストからアンソニー・ゴードン（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

ここで前半が終了。1-0とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、ニューカッスルが選手交代を行う。スベン・ボットマン（DF）に代わりマリック・ティアウ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

57分サンダーランドが同点に追いつく。チェムスディネ・タルビ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、ニューカッスルは同時に3人を交代。ニック・ウォルトメイド（FW）、キーラン・トリッピアー（DF）、アントニー・エランガ（FW）に代わりジョゼフ・ウィロック（MF）、バレンチノ・リブラメント（DF）、ジェイコブ・マーフィー（MF）がピッチに入る。

76分、ニューカッスルが選手交代を行う。ハーベイ・バーンズ（FW）からウィリアム・オスラ（FW）に交代した。

85分、サンダーランドが選手交代を行う。ムアマドゥ・ディアラ（MF）からエンゾ・ルフェー（MF）に交代した。

89分、ニューカッスルが選手交代を行う。アンソニー・ゴードン（FW）からヨアネ・ウィサ（MF）に交代した。

その直後の90分サンダーランドが逆転。エンゾ・ルフェー（MF）のアシストからブライアン・ブロビー（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後もサンダーランドの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンダーランドが1-2で勝利した。

なお、サンダーランドは44分にトライ・ヒューム（DF）、82分にオマル・アルデレーテ（DF）、90+2分にブライアン・ブロビー（FW）、90+4分にノア・サディキ（MF）、90+4分にルシャレル・ヘールトロイダ（DF）、90+9分にレイニルド・マンダバ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 23:10:09 更新