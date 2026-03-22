小学生から大学生までのメンバーで構成される岡山市のジュニアオーケストラが、27回目となる恒例のコンサートを開きました。 【写真を見る】小学生から大学生までのメンバーで構成される岡山市ジュニアオーケストラが恒例のスプリングコンサートを開催約1400人の観客が春のひと時を楽しむ【岡山】 岡山市ジュニアオーケストラは小学3年生から大学生までの約110人で構成されていて、