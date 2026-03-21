「選抜高校野球・１回戦、東洋大姫路−花咲徳栄」（２０日、甲子園球場）東洋大姫路の下山大翔投手が６回まで花咲徳栄打線を１安打無失点に封じ込んだ。立ち上がりからキレのあるボールを丁寧に低めに集めた左腕。右打者の懐を突くクロスファイアも決まり、快音を響かせなかった。六回１死から初安打を許すも、後続を落ち着いて打ち取った下山。対する花咲徳栄の黒川も４安打無失点に抑えており、白熱の投手戦が繰り広げら