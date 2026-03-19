テレビ朝日インターネット戦略局AI推進部がプロデュース、TOKYO EPICが制作を担った短編オリジナルアニメ『ハナと不思議な冒険』。同作品が、3月12日（木）に開催されたAI映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO」にて審査員特別賞を受賞しました。『ハナと不思議な冒険』は、テレビ朝日インターネット戦略局AI推進部がAIの制作・クリエイティブへの活用を検証・トライアルをする一環として開発・プロデュースを行い、AIを