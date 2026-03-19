セイコーウオッチのキングセイコー「VANAC」は、1970年代に生まれたシリーズの中でも、ひときわ個性的な造形で知られる存在だった。2025年に復活したVANACに、チタン素材を採用した新作が加わる。当時の大胆な多面形状を継承しながら、現代的な仕上げと装着性をまとった。7月10日の発売予定、価格は各モデルとも47万3,000円。○東京の地平線を写す「Tokyo Horizon」のダイヤルデザインコンセプトは「Tokyo Horizon」。キングセイコ