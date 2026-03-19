開戦当初から最前線に赴任彼女は隠れていた塹壕（ざんごう）近くに落ちた砲弾の破片を頭部や喉（のど）などに受け、爆発した地雷で片目を失った――。女性の名前はオルガさん（26）。ウクライナの女性兵士だ。２月24日でロシアによるウクライナ侵攻が始まり４年になったが、オルガさんは’22年２月の開戦当初からウクライナ軍に入隊している。以下は現地で取材した彼女の肉声だ。「（首都）キーウの実家にいる時、複数の着弾音が響