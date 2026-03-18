ソニー生命の元社員が顧客に対しおよそ22億円を個人的に借り入れ、このうち12億円を返済していないことがわかりました。ソニー生命は横浜支社につとめていた元営業職員がおよそ100人の顧客からあわせて22億円ほどを個人的に借り入れ、そのうち12億円を返済していないと明らかにしました。借り入れがあったのは2015年から2022年にかけてで、社員は個人名義で借用書を作成し金を借りていました。2023年に客からの申し出で発覚したも