日本の妖怪をテーマにしたイマーシブ空間！「動き出す妖怪展 TOKYO」って？ 古代日本の神話や伝承など豊かな想像力から生まれ、時代を超えて世界の人々に愛される日本の妖怪たち。「動き出す妖怪展 TOKYO」では、妖怪画・戯画に描かれたそのユーモラスな姿が、3DCGやプロジェクションマッピング・ホログラフィックスクリーンといった最先端のデジタル技術で再現されています。また立体造形もあり、よりリアルな妖怪の世界見られる