＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇17日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞2度目の挑戦で昨年のプロテストに合格したルーキーの松原柊亜（しゅあ）が、17日に行われた前夜祭で“プロとしての初仕事”に挑んだ。【前夜祭写真】結婚してました！小祝さくらは黒ワンピースで登場主催者推薦で出る今大会がプロデビュー戦になる松原は、「流行っているので」と選んだドットがあしらわれた黒のパー