ドット柄ワンピ披露ではにかみ ルーキー松原柊亜がプロとして“初のお仕事”に「先輩ばかりで緊張します」
＜Vポイント×SMBCレディス 事前情報◇17日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞2度目の挑戦で昨年のプロテストに合格したルーキーの松原柊亜（しゅあ）が、17日に行われた前夜祭で“プロとしての初仕事”に挑んだ。
【前夜祭写真】結婚してました！小祝さくらは黒ワンピースで登場
主催者推薦で出る今大会がプロデビュー戦になる松原は、「流行っているので」と選んだドットがあしらわれた黒のパーティウェアに身を包み出席。「普段、ワンピースは着ないので買いました」と準備も万全で、はにかんだ笑顔を見せる。ゲストとの時間を楽しむ華やかな会場は、「同い年の選手もいないし、先輩ばかりで緊張します」とも話す。ただ、これもプロゴルファーとしての大事な務め。参加者のひとりとして、場を彩った。この大会には昨年も出場。しかし、トータル14オーバーで予選落ちを喫した。苦い経験だが、それも「去年は打ってしまったけど、『ここには外してはいけない』とかは分かっている」と、今年はマネジメント面などに生かすことができる。開幕時のQTランクは56位で、レギュラーツアーの出場は限定的になる。6月に行われるリランキングを考えると、一試合一試合が大事な試合だ。「調子はいいので、あとは明日、明後日でパターを調整したい」と、コースでも入念な準備を重ね、さらに緊張感が増すであろうプロとしての第一打に臨む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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