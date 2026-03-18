4月1日（水）より放送・配信開始のTVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』、オープニングテーマは岡村靖幸と中島健人が最強の初コラボレーション、『瞬発的に恋しよう』に決定した。＞＞＞岡村靖幸＆中島健人のアーティストビジュアルやPV場面カットをチェック！（写真10点）内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気