【ガンバレ！中村くん！！】OPテーマは岡村靖幸＆中島健人『瞬発的に恋しよう』に決定！
4月1日（水）より放送・配信開始のTVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』、オープニングテーマは岡村靖幸と中島健人が最強の初コラボレーション、『瞬発的に恋しよう』に決定した。
＞＞＞岡村靖幸＆中島健人のアーティストビジュアルやPV場面カットをチェック！（写真10点）
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが、いよいよ4月1日（水）より放送・配信開始となる。
このたび、オープニングテーマを使用した本PVが公開。オープニングテーマは岡村靖幸・中島健人の最強の初コラボレーションによる『瞬発的に恋しよう』に決定。あわせて各放送・配信情報も公開された。
公開された本PVでは、同級生男子・広瀬愛貴に片想いをする中村くんの日常と、中村くんを取り囲む個性的なキャラクターたちがポップな楽曲と共にコミカルに映される映像になっている。
そしてこの楽曲は、岡村靖幸の直感で中島健人にコラボレーションをオファーして、岡村靖幸・中島健人によるヴォーカル共演が奇跡的に実現した作品で、爽やかさと悩ましさが同居して二人の魅力を最大限に引き出している。
さらに原作者・春泥が、岡村靖幸と中島健人をアニメキャラクター化した描き下ろしアーティストビジュアル、配信ジャケットも公開。本作の世界観で描かれた2人のビジュアルも注目だ。
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
＞＞＞岡村靖幸＆中島健人のアーティストビジュアルやPV場面カットをチェック！（写真10点）
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが、いよいよ4月1日（水）より放送・配信開始となる。
公開された本PVでは、同級生男子・広瀬愛貴に片想いをする中村くんの日常と、中村くんを取り囲む個性的なキャラクターたちがポップな楽曲と共にコミカルに映される映像になっている。
そしてこの楽曲は、岡村靖幸の直感で中島健人にコラボレーションをオファーして、岡村靖幸・中島健人によるヴォーカル共演が奇跡的に実現した作品で、爽やかさと悩ましさが同居して二人の魅力を最大限に引き出している。
さらに原作者・春泥が、岡村靖幸と中島健人をアニメキャラクター化した描き下ろしアーティストビジュアル、配信ジャケットも公開。本作の世界観で描かれた2人のビジュアルも注目だ。
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
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