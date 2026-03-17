16日（月）、SV.LEAGUE MEN （SVリーグ男子）のVC長野トライデンツが、2025-26シーズンのファン感謝デーを4月29日（水・祝）に開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 開催場所は現在調整中で、参加対象は2025-26シーズンのファンクラブ会員となっている。イベント内容などの詳細については、後日あらためて発表される予定。 昨年はランチを楽しみながらの選手トークショ&