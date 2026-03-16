ドジャース大谷翔平投手（３１）が１６日、インスタグラムを更新。侍ジャパンの一員として参加し、準々決勝敗退となったＷＢＣを振り返った。「ファンの皆さん、応援ありがとうございました。皆さんの声援が、毎日私たちの背中を押してくれていました。望んだ結果には届かず、自分の不甲斐なさを痛感しています」「選手、監督、コーチ、そしてチームを支えてくださったすべてのスタッフの皆さん。短い期間ではありましたが、