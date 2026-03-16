7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗が15日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催されたDリーグの主催する世界最高峰のプロダンスリーグ『第一生命D.LEAGUE 25-26 REGULAR SEASON ROUND.7 BLOCK HYPE』の「dip BATTLES」にSPダンサーとして参戦した。【写真】ステージの上で存在感を魅せる宮近海斗宮近が出場したのは「3rdMATCH」の「dip BATTLES」vs「avex ROYALBRATS」。一人ひとりのダンスが“色”となり次々と塗り重ねられ、さま