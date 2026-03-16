カインズは、オリジナル商品の散粒器とじょうろ「ノズピタ」シリーズで、国際的なデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞した。国際的なデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞「iF DESIGN AWARD 2026」では、プロダクト部門を受賞。同社のオリジナル商品の受賞は10年連続となる。受賞した商品は、「ノズピタ」シリーズの「ノズルがしまえる散粒器 ノズピタ」「ノズルがしまえるじょうろ ノズピタ 4L(3月12日発売予定)」。「