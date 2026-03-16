英国で好調な新興ブランド中国の自動車ブランドであるジェイクー（Jaecoo）は、フラッグシップSUV『8』を5月に英国市場へ投入すると発表した。小型モデルの『5』と『7』のヒットを受け、より高級なモデルへと手を広げる。【画像】豪華装備の洗練された7人乗りSUV【ジェイクー8を詳しく見る】全9枚既存モデルより曲線的で洗練されたスタイリングを採用した8は、英国で2グレード展開となる。『ラグジュアリー』が4万5500ポンド（約