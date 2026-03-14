[3.14 J1百年構想リーグ WEST第6節](豊田ス)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 1 シュミット・ダニエルDF 3 佐藤瑶大DF 13 藤井陽也DF 70 原輝綺MF 9 浅野雄也MF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 25 マルクス・ヴィニシウスMF 27 中山克広MF 31 高嶺朋樹FW 11 山岸祐也控えGK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 2 野上結貴DF 20 三國ケネディエブスDF 44 森壮一朗MF 7 和泉竜司MF 8 椎橋慧也MF 33 菊地