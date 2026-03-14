[3.14 J1百年構想リーグ WEST第6節](豊田ス)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 70 原輝綺

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 25 マルクス・ヴィニシウス

MF 27 中山克広

MF 31 高嶺朋樹

FW 11 山岸祐也

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 44 森壮一朗

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 33 菊地泰智

FW 18 永井謙佑

FW 22 木村勇大

監督

ペトロヴィッチ

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 71 権田修一

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 23 広瀬陸斗

DF 41 永戸勝也

MF 5 郷家友太

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

FW 11 武藤嘉紀

FW 13 佐々木大樹

FW 29 小松蓮

控え

GK 1 前川黛也

DF 15 ジエゴ

DF 16 カエターノ

DF 43 山田海斗

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 14 乾貴士

MF 28 濱崎健斗

MF 44 日高光揮

FW 10 大迫勇也

監督

ミヒャエル・スキッベ