名古屋vs神戸 スタメン発表
[3.14 J1百年構想リーグ WEST第6節](豊田ス)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 25 マルクス・ヴィニシウス
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
FW 22 木村勇大
監督
ペトロヴィッチ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
FW 29 小松蓮
控え
GK 1 前川黛也
DF 15 ジエゴ
DF 16 カエターノ
DF 43 山田海斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 14 乾貴士
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 10 大迫勇也
監督
ミヒャエル・スキッベ
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 25 マルクス・ヴィニシウス
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 44 森壮一朗
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 33 菊地泰智
FW 18 永井謙佑
FW 22 木村勇大
監督
ペトロヴィッチ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
FW 29 小松蓮
控え
GK 1 前川黛也
DF 15 ジエゴ
DF 16 カエターノ
DF 43 山田海斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 14 乾貴士
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 10 大迫勇也
監督
ミヒャエル・スキッベ