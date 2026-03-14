【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）のパネル展を追加開催することを発表した。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、スケートリンク上で美脚披露◆川崎桜「エチュード」パネル展追加開催決定開催店舗はTSUTAYA BOOKSTORE渋谷サクラステージと、丸善ラゾーナ川崎店で、展示タイトルは開催店舗の名前にちなんで「かわさき×さくら展