Ｆ１は米国・イスラエルとイランの紛争により中東情勢が悪化していることを受けて今季第４戦バーレーン・グランプリ（ＧＰ、４月１２日決勝）と第５戦サウジアラビアＧＰ（同１９日決勝）を中止することを決めた。英「ＢＢＣ」など各メディアが報じた。当初は懸念される中東開催に代わってポルトガルやイタリア、トルコでのレース実施も検討されていたが、時間的な問題で断念した。別日程での代替レースも行わない方針で今季Ｇ