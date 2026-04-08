Ｆ１アストンマーティンで深刻な振動問題を訴えているフェルナンド・アロンソを重鎮が一刀両断だ。アストンマーティンでは開幕からマシンの深刻な振動が続いており、ドライバーに後遺症が出る可能性も指摘されるなど危険な状況。日本グランプリ（ＧＰ）では、アロンソが振動に苦しみ手足を休ませながらドライブする様子が中継で映し出され、波紋を呼んでいる。アロンソは振動のひどさを公の場で何度も語っているが、重鎮から