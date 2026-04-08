元Ｆ１ドライバーのジョリオン・パーマー氏が苦戦するアストンマーティンを酷評した。ルノーと契約していたパーマー氏は２０１７年の日本グランプリ（ＧＰ）を最後に引退し、現在は解説者や評論家として活動中。スペイン紙「マルカ」によると、パーマー氏はアストンマーティンについて「日本ＧＰでは信じられないくらい遅かった。彼らは問題を解決しようとしているのだろう。レースを完走させるために妥協せざるを得なかった。