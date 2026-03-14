WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）とドミニカ共和国（D組1位）が対戦。昨季メジャー13勝のドミニカ共和国先発クリストファー・サンチェス投手が5回2安打無失点、4者連続を含む8奪三振と衝撃の快投を演じ、中継したNetflixの解説陣も絶賛するしかない内容だった。サンチェスは初回、簡単に3者凡退。大黒柱の3番イ・ジョンフ