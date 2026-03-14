現在、大ヒット上映中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』。それを記念して3月15日（日）、『ひみつが満載！？もっと知りたい！映画ドラえもんスペシャル』と題した豪華1時間特番が放送される。©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK『映画ドラえもん』シリーズの代表作として長く愛されてきた『のび太の海底鬼岩城』。最新作『新・のび太の海底鬼岩城』は、1983年に公開されたその名作を現代の最新技術で新