現在、大ヒット上映中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』。

それを記念して3月15日（日）、『ひみつが満載！？もっと知りたい！映画ドラえもんスペシャル』と題した豪華1時間特番が放送される。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

『映画ドラえもん』シリーズの代表作として長く愛されてきた『のび太の海底鬼岩城』。

最新作『新・のび太の海底鬼岩城』は、1983年に公開されたその名作を現代の最新技術で新たに制作した作品だ。

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そこで今回のスペシャル番組では、映画はもちろん、原作となった藤子・F・不二雄が手掛けた漫画“大長編ドラえもん”シリーズを徹底分析。

“ひみつ道具”、“印象的なセリフ”などの特別なキーワードをもとに楽しいクイズを出題し、映画＆大長編の魅力をたっぷりひも解いていく。

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MCは、スネ夫役の声優・関智一が担当。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の声優＆宣伝アンバサダーを務める平愛梨とアルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）がクイズに挑戦する。

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このクイズによって、映画ドラえもん＆大長編作品の知られざるひみつがどんどん明らかに。

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さらに、3月27日（金）、東京・有明の“東京ドリームパーク”にて開幕する一大イベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』の最新情報もお届け。

クイズ出題として、映画主題歌を担当するバンド・sumikaと『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』のオープニングゲストである永尾柚乃もVTRにて出演。

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『ドラえもん』ファンは絶対に見逃せないスペシャル番組となっている。

◆テレビアニメの名作エピソードを特別配信！

『100％ドラえもん＆フレンズin東京』の開幕に向け、本日3月14日（土）から「TVer」「ABEMA」でテレビアニメ特別配信がスタート。

『100％ドラえもん＆フレンズin東京』は、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント。今回の特別配信では、その展示にちなんだストーリーが勢揃いとなっている。

◆湖の底でBBQ!? 最新映画で大活躍のひみつ道具も登場

そして――本日3月14日（土）のレギュラー放送は「のび太の湖底BBQ」「ジャイアンが警察官！？」の豪華2本立て。

「のび太の湖底BBQ」では、ドラえもんたちが湖の底でキャンプ＆BBQを楽しむことに。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』でも活躍するひみつ道具“テキオー灯”も登場するなど、心躍るひみつ道具が盛りだくさんのエピソードだ。こちらも見逃せない。