【星街すいせいバンドル】 3月13日 発売 Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、「星街すいせいバンドル」を本日3月13日に発売した。価格は3,000V-BUCKS。 今回発売されたのは、カバーの「ホロライブ」に所属するVTuber・星街すいせ