「コミュ力すごっ!」「初対面の隣にいるおじさんにあいさつできんのすげー」ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)を観戦し、隣の席だった“アイドル”を大絶賛したテレビプロデューサーの佐久間宣行氏。試合中、我が目を疑った光景とは――。佐久間宣行氏○気づかないふりをしていると「佐久間さん、はじめまして」11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で、8